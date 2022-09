W Unisławiu ponad 170 chętnych do oddania szpiku dla pana Marcina z Grzybna i innych chorych. Zdjęcia

Pan Marcin przebywa, z krótkimi przerwami, na oddziale hematologii, przyjmując kolejne wlewy chemioterapii.

- #KasujemyBiałaczkę to hasło przewodnie akcji, w którą włączyło się ponad 50 wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy pragnieniem serca chcą pomóc Marcinowi i jego rodzinie, w powrocie do normalności. Odzew był naprawdę szeroki, co bardzo nas cieszy, bo zwiększa to szansę na znalezienie potencjalnego Dawcy dla Marcina - przyznaje wójt Jakub Danielewicz.