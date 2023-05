W Głażewie odbyła się II runda Pucharu Polski Pit Bike Off-Road. Był wyjątkowy wyścig.. mam! Zdjęcia

Na starcie w Głażewie aż 135 zawodników

- Głażewo, jak zwykle nie zawiodło zawodników. Perfekcyjnie przygotowany tor, lokalne zaangażowanie, unikalna atmosfera - zaznacza Maciej Merchel, MRF Polska. - To, co nigdy nie zawodzi w Głażewie to także frekwencja, a 135 uczestników II rundy Pucharu Polski Pit Bike Off-Road to piękny wynik. Mimo że to jedyna seria umożliwiająca się ściganie na minicrossach pit bike w naszym kraju, to trzeba pamiętać, że puchar przewidzianych ma aż dziewięć rund, także jazdy będzie bardzo dużo! A już za dwa tygodnie wchodzimy stopień wyżej i rozpoczynamy Mistrzostwa Polski Pit Bike Off-Road. Tam spotkają się najlepsi zawodnicy w kraju. Do zobaczenia w Mórkowie koło Leszna!