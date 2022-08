W Chełmnie spotkaliśmy pielgrzymów ze Świecia. Idą na Jasną Górę. Zdjęcia

Wyruszyli ze Świecia i dotarli do Chełmna. Po posiłku skierowali się w stronę Kijewa Królewskiego, dalej do Grzybna - na nocleg, a jutro planują dotrzeć do Torunia.

W Chełmnie pielgrzymi z pobliskiego Świecia zatrzymali się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo. U sióstr zmierzający pieszo na Jasną Górę mieli przystanek na odpoczynek, otrzymali również ciepły posiłek. Kierownikiem świeckiej pielgrzymki jest ksiądz Michał Choszcz.