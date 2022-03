Uczniowie i przedszkolaki przeszli przez Chełmno w marszu solidarności z Ukrainą. Zdjęcia

O godz. 16.30 na rynku w Chełmnie rozpocznie się kolejny marsz. To I marsz solidarności z Ukrainą z okazji dnia kobiet organizują Foczki i Morsy z Chełmna. Organizatorzy zapraszają na marsz, spacer z kijkami nordic walking lub bez, połączony ze zbiórką darów na rzecz rodzin przybyłych do Chełmna. To pierwszy spacer, zachęcający mieszańców miasta Chełmna do cyklicznej pomocy. Trasa marszu to 5km (spacer lub bieg).