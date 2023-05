Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Chełmno, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Przegląd tygodnia: Chełmno, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie każdy, kto planuje zakup nowego domu musi posiadać duży majątek. Czasem możemy się natknąć na prawdziwe okazje! Ile obecnie trzeba wydać na taką nieruchomość w Chełmnie i okolicy? Sprawdziliśmy! Oto szczegóły z serwisu Otodom!

Powiat Chełmiński realizuje przedsięwzięcie pn.: Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych. Powstanie około 45 km nowej nawierzchni, a koszt wykonania to niemal 8 mln złotych. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. To nie wszystko, co zaplanowano w 2023 roku w ramach poprawy infrastruktury drogowej.