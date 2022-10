Turystyczny hit! Areszt Śledczy w Chełmnie na jeden dzień otwarty dla zwiedzających. Zdjęcia Monika Smól

Atrakcją pierwszego październikowego weekendu było wejście do byłego Aresztu Śledczego w Chełmnie. Usytuowany w centrum miasta dla większości jest miejscem nieodkrytym. Obiekt ma zostać sprzedany, więc prawdopodobnie była to ostatnia okazja, by go zwiedzić i zobaczyć w starej odsłonie.