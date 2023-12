Trasy rowerowe do 66 km od Chełmna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Chełmna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Chełmna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Chełmna przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Chełmna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Chełmna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Chełmnie ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Chełmnie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 23%. 🚲 Trasa rowerowa: INOWROCŁAW - GOPŁO - LICHEŃ - KONIN Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,17 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 338 m

Suma zjazdów: 325 m Rowerzystom z Chełmna trasę poleca Robert.luxa Rzeczywista długość trasy - 84 km (po odliczeniu zwiedzania, zgubienia szlaku, kręcenia się po mieście itp. UWAGA.

!!! Trasa w znacznej części odsłonięta - planując sprawdź jaki będzie WIATR!.

!!! Pierwsze 30 km to dość ruchliwe drogi wojewódzkie/powiatowe

!!! BRAK MIEJSC ODPOCZYNKU (takich leśnych przy trasie), ale dużo barów, kawiarenek, gofrów, lodów itp. w Kruszwicy, Ślesinie, Licheniu

Wyjazd pociągiem z Poznań Garbary 7:29 do Inowrocławia (1 godz. 40 min.) PR, 26 zł. Rowerem: Kujawsko - Pomorskie (45 km): z Inowrocławia, przez Kruszwicę, wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Gopło, Przewóz;

Wielkopolskie (40 km): Bursztynowym Szlakiem Rowerowym (BSR) Przewóz, Ślesin, Licheń, Konin. Powrót pociągiem Konin 19:53 do Poznań Garbary (1 godz. 30 min.) KW, 24 zł.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Inowrocław-Toruń-Bydgoszcz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 123,13 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 472 m

Suma zjazdów: 491 m Trasę dla rowerzystów z Chełmna poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa z Inowrocławia do Bydgoszczy przez Toruń. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia mieszana od asfaltu przez szutry po piach (kilka odcinków). Ciekawe miejsca i piękne widoki tradycyjnie wyznaczały kierunek wycieczki. Specjalne podziękowania dla sympatycznej Pani z Olęderskiego Parku Etnograficznego. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 663 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Chełmna Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Chełmnie

🚲 Trasa rowerowa: Ocypel (Jubilat) - Klaniny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 854 m

Suma zjazdów: 860 m Trasę rowerową mieszkańcom Chełmna poleca Karnik

Piękne leśne drogi. Cała trasa po pięknych, leśnych drogach, przygotowanych do ruchu kołowego. Twarda, jedynie w okolicy Klanin kilka piaszczystych odcinków.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Tucholi do Wodogrzmotów Krasnoludków Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 584 m Corellon poleca trasę rowerzystom z Chełmna Wycieczka z Tucholi przez Gołąbek do Źródeł Rzeki Stążki. Powrót przez Kowalskie Błota.

Trasę rozpoczynamy w Tucholi. Ulicą Cegielnianą docieramy do Traktu Napoleońskiego w miejscowości Płaskosz. Tu zaraz za mostem na Brdzie możemy zrobić krótki postój na parkingu leśnym po prawej stronie. Kierujemy się dalej Traktem do Gołąbka i skręcamy drogą na pole namiotowe (sklepik, postój, boisko do piłki siatkowej), aby zaraz skręcić drogą w prawo. Po drodze mijamy leśniczókę Kiełpiński Most (w wąwozie na lewo od głównej trasy). Dojeżdzamy do malowniczo położonej leśniczówki nad starorzeczem Brdy. Następny przystanek to Wodogrzmoty Krasnoludków w Rezerwacie Źródła Rzeki Stążki - miejsce magiczne. Powrót przez leśną osadę Kowalskie Błota. W Gołąbku obok Nadleśnictwa Tuchola sklep spożywczy.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Chełmnie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!