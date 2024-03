Trasy na rower do 66 km od Chełmna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 marca?

Wycieczki rowerowe z Chełmna

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Chełmna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Samochód zaparkowaliśmy w Suminach, kilka km za Starogardem i ruszyliśmy w stronę Ocypla, przez Szteklin, Lubichowo, Młynki. Droga bardzo przyjemna, większość szuterki, gdzieniegdzie trochę asfaltu i płyt. Przed samym Ocyplem wpadłem na pomysł przejechania przez leśną kałużę, która była na całej szerokości drogi. Pomysł okazał się niezbyt mądry, bo woda sięgała do osi, a ja nie miałem na tyle prędkości, żeby przejechać bez pedałowania Na szczęście za 1 km był sklep ABC, gdzie udało się kupić skarpety i dostać gratis dwa woreczki foliowe Sposób okazał się bardzo dobry, bo dalej jechałem jak nowy. W Ocyplu odwiedziliśmy jeszcze ośrodek "Jubilat" w którym mieliśmy okazje wypoczywać wielokrotnie na weekendowych wypadach wiele lat temu, nie zmieniło się tam za wiele Droga powrotna prowadziło wzdłuż starej, zlikwidowanej trasy kolejowej, pamiętam jak były tam jeszcze tory. Po drodze mijaliśmy wiele wiaduktów i most nad Wdą. Na powrocie było więcej piachu i fragmentami trzeba było szukać alternatywnych ścieżek. Przed samym końcem przypomniał się znowu deszcz, ale na szczęście tylko symbolicznie, także udało się wrócić na sucho Ogólnie trasa dość łatwa i ładna, nie licząc piaszczystych fragmentów. Nawiguj

Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę. Nawiguj

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.