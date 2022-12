Tomasz Betka – na swoją płytę zaprosił m.in. Jana Nowickiego i Piotra Fronczewskiego. Zdjęcia

„The World We Live In” to płyta z 15 utworami, na fortepian solo, kwintet smyczkowy, flet poprzeczny, obój, waltornię. Goście - z Japonii, Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Litwy - zaproszeni na płytę, a mówiący w sześciu językach, opisują otaczający nas świat. Wszyscy artyści odpowiedzieli na to samo pytanie: "Co się państwu podoba, a co się nie podoba we współczesnym świecie?”.

Odpowiedzi są szczere i zaskakujące. Warto posłuchać refleksji o życiu i świecie, a w ich tle – wspaniałych aranżów Tomasza Betki, bo to dźwięki bezpretensjonalne, romantyczne, balansujące między muzyką filmową a jazzem.

- Cała płyta jest mi bardzo bliska – wyznaje Tomasz Betka.