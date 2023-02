Tiry i osobówka w rowach i zaspach w gminie Papowo Biskupie. Zdjęcia

Wypadek na moście chełmińskim na DK91. Kobieta w ciąży w szpitalu! Zdjęcia

W Chełmnie, na ul. Aleja Prawa Chełmińskiego (most chełmiński) zderzyły się dwa pojazdy. Pasażerka w zaawansowanej ciąży trafiła do szpitala. Do kolizji trzech...