Tego się nie spodziewano! Co zabiło trzech mężczyzn w Unisławiu? Znamy wyniki sekcji zwłok

Przypomnijmy, w piątek (14.04.2023), około godz. 16.30, do dyżurnego KP PSP w Chełmnie wpłynęło zgłoszenie o śmierci trzech osób w domu jednorodzinnym przy ul. Rzemieślniczej w Unisławiu. Strażaków poinformowano, że doszło prawdopodobnie do zatrucia tlenkiem węgla. Ich urządzenia pomiarowe nie wykazały jednak jego obecności.

- Sprawdziliśmy wszystkie pomieszczenia urządzeniem pomiarowym. Nie wykazało tlenku węgla. Sprawdziliśmy też pobliski teren. Późniejsze, ponowne sprawdzenie pomieszczeń urządzeniem pomiarowym również nie wykazało zagrożeń - informuje mł. kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie.

Trzy śmiertelne ofiary to dwaj mężczyźni w wieku 63 lat i mężczyzna w wieku 28 lat, a także pies. Każdy z mężczyzn był w innym pomieszczeniu. Jeden z 63-latków to ojciec 28-latka, drugi - wujek najmłodszego z mężczyzn, a zarazem brat jego mamy, który przyjechał do rodziny z Unisławia na święta. To także mieszkaniec powiatu chełmińskiego. Jako jedyna przeżyła 59-latka. Była nietrzeźwa - wydmuchała 1,2 promila alkoholu. Badanie w szpitalu nie wykazało u niej objawów zaczadzenia, ani substancji zagrażających zdrowiu lub życiu. I to nie ona zawiadomiła służby o śmierci pozostałych domowników - swojego syna, męża i brata.