Takie są nowe i stare zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu w Chełmnie. Zakazy i obowiązki [lista] Monika Smól

Zarządzeniem dyrektora szpitala w Chełmnie zostały wznowione odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych. Wprowadzono nowe godziny i dopisano ważne punkty do organizacji odwiedzin. My sprawdzamy, co wolno a czego nie odwiedzającym pacjentów lecznicy w Chełmnie.