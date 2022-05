Takie imprezy odbędą się w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy

Zlot motocyklowy i piknik strażacki w Papowie Biskupim

Dzień Dziecka w Chełmnie z Disneyem Animacje Elsowe i Kraina Lodu

1 czerwca to szczególny czas dla wszystkich dzieci, bo... świętujemy Dzień Dziecka! Z tej okazji pracownicy ChDK zapraszają do Świata Walta Disneya i do zabawy. Impreza rozpocznie się o godz. 16 i potrwa do godz. 19 w Osadzie Rycerskiej.