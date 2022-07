Takie gadżety, pamiątki, nowości kupisz w Informacji Turystycznej w Chełmnie. Zdjęcia

Co turysta przybywający do Chełmna - Miasta Zakochanych może zabrać ze sobą na pamiątkę? Kubki, magnesy, pocztówki... A to wszystko zaglądając do chełmińskiej Informacji Turystycznej.

Informacja Turystyczna mieści się na parterze Muzeum Ziemi Chełmińskiej. To właśnie w tym miejscu można kupić ciekawe gadżety, nawiązujące do Chełmna i będące wspaniałym wspomnieniem z pobytu w naszym mieście.