Takie atrakcje będą w Noc Muzeów w Chełmnie 2022. Obraz Malczewskiego i noce zwiedzanie

Obraz Jacka Malczewskiego to jedna z największych atrakcji Nocy Muzeów w Chełmnie. Oczywiście, obejrzeć go będzie można w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

- Obraz udało nam się wypożyczyć z Muzeum w Grudziądzu - mówi Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie i przewodnik miejski. - Kojarzymy Jacka Malczewskiego z kolekcji wielkich dzieł, a ten obraz powstał na początku jego kariery. Ten obraz jest mało znany, ale u historyków sztuki wzbudza wielką ciekawość ze względu na kolory i styl. Na pewno będzie go można u nas obejrzeć w sobotę, może także w niedzielę.

Rano będzie można się wybrać na wycieczkę śladami gen. Józefa Hallera.

- Często się zapomina, że historia nie działa się tylko w wielkich miastach, jak Warszawa, Karków czy Gdańsk, ale też w małych miejscowościach Polski. W Sarnowie zobaczymy kościół, do którego Haller ufundował "wieczną lampkę", będziemy w Gorzuchowie - gdzie ufundował kapliczkę Andrzeja Boboli - wymienia Anna Grzeszna-Kozikowska. - Zobaczymy miejsce straceń, do których doszło w 1939 roku. Nie ma miejscowości w powiecie chełmińskim, w której Niemcy by nie zamordowali Polaków. Ta wyprawa na pewno będzie miała duży wydźwięk historyczny.