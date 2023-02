Tak wyglądały najpiękniejsze pary na studniówkach 2023 w Chełmnie. Młodzi, piękni, uśmiechnięci! Zdjęcia

Wypadek w Poznaniu, podczas którego zginął morderca z Woli Bachornej

Studniówka to ten moment, kiedy można na chwilę zrobić sobie przerwę od nauki do matury, trochę odpocząć i dobrze się bawić. Widać to po maturzystach z powiatu chełmińskiego, których uwieczniamy podczas wspaniałych bali. Radośni, uśmiechnięci, zapominają o zbliżających się egzaminach. Szczególnie urocze pary przyciągają wzrok.

Co to są za bale! Wspaniałe dekoracje, wymyślne ozdoby, piękne suknie, eleganckie garnitury, efektowne fryzury i makijaże. Uczniowie klas maturalnych z powiatu chełmińskiego dbają o to, aby to były dla nich i ich gości niezapomniane chwile. Ważne są dla nich spędzone wspólnie chwile na świetnej zabawie.

Studniówki to polska tradycja. W innych krajach najczęściej odbywają się bale maturalne organizowane po zdanym egzaminie dojrzałości