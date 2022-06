Tak wyglądały kolizje w Bajerzu i Zegartowicach. Trzy osoby trafiły do szpitala. Zdjęcia

W Bajerzu, po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zastali dwa samochody osobowe znajdujące się na barierach ochronnych po zderzeniu czołowo bocznym. Samochodami podróżowało pięć osób, które samodzielnie opuściły pojazdy. Pasażerka z renault modus uskarżała się na ból w klatce piersiowej i ból nogi, a mężczyzna z renault koleos - na ból w klatce piersiowej. Ruch odbywał się wahadłowo, a na czas działań Zespołu Ratownictwa Medycznego został wstrzymany.

Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odłączyli dopływ prądu w pojazdach. Do czasu przybycia pogotowia poszkodowanym udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po dojeździe ZRM kobietę przekazano załodze karetki, która udzieliła pomocy poszkodowanej i podjęła decyzję o przewiezieniu jej do szpitala w Świeciu. Do czasu przyjazdu lawet ruch odbywał się wahadłowo. Samochody przekazano właścicielom. Po zabraniu aut przez lawety miejsce zdarzenia uprzątnięto, a rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym.