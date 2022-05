Tak wygląda park miniatur zamków krzyżackich w Chełmnie. Kawał ciekawej historii. Zdjęcia

Miniatury zamków krzyżackich znajdują się w Parku Pamięci i Tolerancji im. dr Rydygiera. W sumie to dziewięć zamków: Pokrzywno, Toruń, Grudziądz, malborski Zamek Wysoki, Kurzętnik, Rogóźno, Papowo Biskupie, Radzyń Chełmiński oraz Zamek Bierzgłowski. Państwo Bernadetta i Zenon Firyn ze Świecia byli twórcami zamków i wykonawcami makiet.

Za każdym z tych zamków stoi ciekawa historia, np. Zamek Kurzętnik. Na terenie Kurzętnika znajdują się obecnie ruiny zamku krzyżackiego zbudowanego w XIV w. przez kapitułę w Chełmnie. Była dyrektor chełmińskiego Muzeum opowiadała, że niewiele brakowało, a bitwa pod Grunwaldem byłaby bitwą pod Kurzętnikiem, ponieważ to tutaj Krzyżacy planowali stoczył wielka potyczkę z polsko - litewską armią pod wodzą króla Władysława II Jagiełły. Do Kurzętnika ściągnięto nawet działa i żywność z Malborka, ale Jagiełło zorientował się i zrobił odwrót. Pod Kurzętnikiem doszło więc jedynie do niewielkiej potyczki. Natomiast cztery dni później, 15 lipca 1410 roku, do wielkiego starcia wojsk doszło na polach przed Grunwaldem.