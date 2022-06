Tak wygląda na budowie skateparku w Chełmnie. Obiekt jest gotowy? Zdjęcia

- Pierwszym programem jest Sportowa Polska - program rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, rozstrzygnięcie konkursu powinno być w lipcu - podkreśla Piotr Murawski. - Jeszcze w czerwcu natomiast przewidywane jest rozstrzygnięcie kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj wniosek został przygotowany na zagospodarowanie rekreacyjne oraz poprawę dostępności obiektu Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie. W ramach jednego wniosku zostały spięte cztery działania: budowa windy zewnętrznej dla budynku szkolnego (byłaby to pierwsza ogólnodostępna szkoła podstawowa, dostosowana do potrzeb osób z problemami w poruszaniu się), budowa nowego placu zabaw, budowa siłowni plenerowej oraz realizacja drugiego etapu skateparku. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie w którymś z konkursów.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma ALT RAMPS. Koszt robót to 44.280 złotych brutto - dokumentacja budowlana i 623 610 tys. złotych brutto - roboty budowlane (I etap). Przypomnijmy, 500 tys. złotych to kwota zagwarantowana z Budżetu Obywatelskiego na zadanie, które wygrało w głosowaniu mieszkańców Chełmna. Miasto posiada także dokumentację budowlaną II etapu skateparku i jeśli otrzyma finansowanie to przystąpi do jego realizacji.