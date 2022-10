Tak wygląda dział fizjoterapii ZOZ Chełmno po remoncie. Co jeszcze nowego w szpitalu? Zdjęcia

W ramach dotacji w wysokości 100 tys. złotych - otrzymanej z budżetu Powiatu Chełmińskiego - w szpitalu wyremontowane zostały toalety, sanitariaty - zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, gabinet światłolecznictwa, gabinet hydroterapii. Poza tym, wymieniono umywalki i położono nową glazurę w sali gimnastycznej i gabinecie fizykoterapii. Nowa jest stolarka drzwiowa i hydraulika.

Całkowity koszt zadania to 180 tys. złotych. Część z tych funduszy wydana zostanie na prowadzony właśnie remont korytarza w piwnicy szpitala. Trwał będzie on do 16 grudnia br.