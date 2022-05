Tak było w Chełmnie na pikniku charytatywnym dla Pauliny Ziółkowskiej. Zdjęcia

Paulina Ziółkowska zbiera pieniądze na operację zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej, która ma zostać wykonana w Niemczech. By móc w końcu poczuć ulgę, powinna przejść operację. Niestety, w Polsce jest to niemożliwe. Znalazła szpital w Berlinie, który podejmie się leczenia. Niestety, koszt zabiegu jest dla niej ogromny - ponad 100 tys. złotych. Całą kwotę pani Paulina musi zebrać w miesiąc. Pieniądze muszą bowiem znaleźć się na koncie kliniki do 20 czerwca.