Tak było na wojewódzkich obchodach Dnia Przewodnika Turystycznego 2022. Zdjęcia

Dzień Przewodnika Turystycznego 2022

- To okazja, by pokazać pracę przewodników lokalnej społeczności, a także uświadomić, jak ważną rolę odgrywają w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku naszego regionu. Chcemy im także podziękować za poświęcony czas i ogromne zaangażowanie we wspólną, coroczną akcję zwiedzania regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Marszałek docenił 16 przewodników turystycznych Kujaw i Pomorza.

Podczas spotkania podsumowano też tegoroczną edycję akcji „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem”. W kwietniowy weekend w ponad 100 wydarzeniach wzięło udział niemal 3 tysiące osób. W kilku miejscowościach regionu zwiedzanie odbywało się dodatkowo w języku ukraińskim i migowym. Organizatorami obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego są Urząd Marszałkowski, Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.