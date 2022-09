Tak było na warsztatach zielarskich na "Podwórku sąsiedzkim" w Chełmnie. Zdjęcia

Warsztaty zielarskie przy ul. Polnej 10 w Chełmnie to kolejna propozycja z cyklu spotkań w tym miejscu. Po warsztatach plastycznych, gimnastyce dla seniorów, tworzeniu makram czy słowiańskiej jodze była okazja usiąść pod wiatą i rozkoszować się zapachami, strukturą i smakiem mających wiele atutów dobroczynnych ziół.

Tym razem na "Podwórku sąsiedzkim" królowały zioła

Anna Typiak, inżynier zielarstwa i terapii roślinnych, dzieliła się swoja wiedzą na temat ziół. Uczestnicy poznali rodzaje ziół, dowiedzieli się kiedy je zbierać, suszyć, a także jak zioła przechowywać. Stworzyli również mieszanki gotowe do spożycia. Warsztaty trwały dwie godziny.

Co jeszcze będzie się działo w najbliższym czasie na "Podwórku sąsiedzkim" w Chełmnie?

10 września, od godz. 10 do 12, zaplanowano warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Prowadzącą będzie Ewa Porożyńska. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest fotografia, jak należy prawidłowo robić zdjęcia aparatem i smartfonem. Odbędą się także zajęcia praktyczne w terenie.