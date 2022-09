Tak było na ostatnim "Spacerku po Chełmnie 2022". Co na zakończenie sezonu? Zdjęcia

Była to ostatnia w tym roku okazja pozwiedzać Chełmno z przewodnikiem bezpłatnie, w ramach cyklu "Spacerków po Chełmnie" 2022 . Pozostał finał sezonu turystycznego z Muzeum Ziemi Chełmińskiej, w ramach którego 1 października zaplanowano zwiedzanie byłego Aresztu Śledczego.

Zajrzenie do byłego Aresztu Śledczego to nie lada atrakcja. Bilety już się wyprzedały. Do obiektu wejdzie sześć grup 35-osobowych. Przewodnikami będą: Anna Grzeszna-Kozikowska i Sławomir Grabowski.