Tak było na koncercie charytatywnym w Chełmnie dla chorego Arka Urbańskiego. Zdjęcia

Były również licytacje, z których dochód trafił na leczenie Arka Urbańskiego. U 7-letniego Arka już w drugiej dobie życia wykryto wadę serca. Konieczne było przeprowadzenie operacji, po której doszło do wylewu i poważnego uszkodzenia mózgu. Ma on zastawkę komorowo-otrzewnową, dzięki której może żyć, funkcjonować. Każda najdrobniejsza infekcja to dla niego ogromne zagrożenie życia, ponieważ zastawka może zostać uszkodzona.