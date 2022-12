Tak było na kiermaszu świątecznym w Szkole Podstawowej w Dubielnie. Zbierano pieniądze dla 4-letniego Franka. Zobacz zdjęcia

Franek Przybyszewski to czteroletni chłopiec, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

Na jego rzecz w szkole udało się zebrać ponad 8.5 tys. złotych. Tenisiści dorzucili do tego kolejne 800 złotych, więc do Franka i jego rodziców powędruje blisko 9.5 tys. złotych.

- To bardzo duża suma, jak ma tak niewielką społeczność szkolną - podkreślają Hanna Bojarska i Katarzyna Szymecka, organizatorki kiermaszu. I dziękują wszystkim, którzy w akcję się zaangażowali: - Dzięki Wam, Franciszek będzie mógł skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego, który pomoże mu w walce o lepsze życie. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by to wydarzenie mogło powstać.