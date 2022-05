Tak było na drzwiach otwartych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. Zdjęcia

- Koper Rock Festival to dodatkowa atrakcja. Festiwal odbył się na szkolnym boisku - informuje Kamila Jeziorska, nauczycielka z ZSO nr 1 w Chełmnie. - Wydarzenie przygotowane zostało przez uczniów liceum, którzy wykazali się niesamowitą kreatywnością i zdolnościami. Nie obyło się bez wspólnych tańców, śpiewów i zabaw. Festiwalowi towarzyszyła atmosfera przyjaźni, tolerancji i młodości. Taki klimat tylko z #EkipaKopernika. Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole spodobała się młodszym koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych i we wrześniu spotkamy się z nimi w szkolnych ławkach.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w roku szkolnym 2022/2023 można składać od 16 maja do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15. Wnioskując o przyjęcie do klasy pierwszej, dokonuje się wyboru klasy o profilu: społeczno - prawnym, medycznym, politechniczno - biznesowym lub językowym.