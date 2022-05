Szczęściarz wygrał w Multi Multi plus w kolekturze Chełmnie. Kwota robi wrażenie! Monika Smól

Tym razem w Multi Multi plus padła wygrana w wysokości 130 tys. złotych. - Bardzo się cieszę, kiedy moi klienci wygrywają - mówi Patrycja Zająkała, ajentka Media Star salony prasowe w Chełmnie, gdzie padła wysoka wygrana Rafał Przybylski

Powody do radości ma osoba, która wygrała pokaźną sumę grze Multi Multi plus. Szczęśliwy kupon wydany został w kolekturze w przy ul. Polnej 6 w Chełmnie. To nie pierwsza duża wygrana w tym miejscu.