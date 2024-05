Sprawdź komendy policji w Chełmnie. Przeczytaj, gdzie zlokalizowane są w Twoim mieście

Komenda policji w Chełmnie - główne zadania

Policja to umundurowana służba, a jej główna funkcja to ochrona bezpieczeństwa obywateli na terytorium naszego kraju. Funkcjonariusze komend miejskich czy też powiatowych skupiają się nad działalnością:

śledczą

prewencyjną

w zakresie spraw wewnętrznych

w zakresie ruchu drogowego

zwalczającą przestępczość

w zakresie techniki kryminalistycznej

Najbardziej popularna pozostaje działalność związana z prewencją oraz w zakresie ruchu drogowego. Codziennie widzisz na ulicach Chełmna patrole, których celem jest pilnowanie porządku oraz kontrole drogowe, egzekwujące odpowiednie zachowania na drogach. Na ogół takie czynności przypisane są komisariatom, komendom miejskim policji, a także najmniejszym jednostkom, czyli posterunkom policji. Powyższa działalność ogranicza się do mniejszych miejscowości, miast, powiatów.

Z efektami jednostki, która walczy z przestępczością nie masz na co dzień do czynienia. Jest ona mniej widoczna dla zwykłego obywatela, ale nie mniej ważna. Tego typu sprawy prowadzone są przez funkcjonariuszy komend wojewódzkich, miejskich a także komisariatów i posterunków policji. Jest to uzależnione od zasięgu i skali sprawy.