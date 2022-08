Secret Garden - koncert na Starych Plantach w Chełmnie. Zdjęcia

Sekretny ogród w Chełmnie

Kto zagrał?

L.Stadt wydał cztery płyty: L.STADT (2008), EL.P (2010), YOU GOTTA MOVE (2013), L.STORY (2018), zagrał setki koncertów w Polsce i za granicą. Grupa wystąpiła na wielu prestiżowych festiwalach m.in. wielokrotnie na Open'er, Off Festiwal, Coke Festival, Męskie Granie, ale też SXSW (Austin), Canadian Music Week (Toronto), Indie Week (Toronto, Dublin), Afisha Picnic (Moskwa), Be Together (Litwa), Culture Collide (Los Angeles) i inne.