Ścieżki spacerowe do 66 km od Chełmna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 2 - 3 marca

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą ścieżkę na spacer z Chełmna? Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mają różny czas przejścia, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 66 km od Chełmna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Chełmna warto wybrać w weekend.

Trasy spacerowe w okolicy Chełmna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Chełmna, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 marca w Chełmnie ma być 14°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 marca w Chełmnie ma być 13°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Wielka pętla po Inowrocławiu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,15 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 41 m Spacerowiczom z Chełmna trasę poleca Inlot Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Zabytkowa trasa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,48 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 22 m Trasę dla spacerowiczów z Chełmna poleca Inlot

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Grudziądz - Gardeja - Pieszy Żółty ver. 2018 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 74,58 km

Czas trwania spaceru: 10 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podejść: 1 700 m

Suma zejść: 1 730 m JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Chełmna Szlak Grudziądz - Gardeja pieszy żółty. Szlak w tragicznym stanie - tylko dla szlakowych Hard Corów. Dużo odcinków praktycznie nie do przebycia dla zwykłego turysty. Szlak w rejonie jez. Kuchnia dzieli się na dwa PTTK-i swego czasu zapewne był to szlak łączny. W rejonie Grudziądza oznakowanie jest szczątkowe. Ogólnie wszystkie szlaki w rejonie Grudziądza są w koszmarnym stanie technicznym. Szlak pokonywałem wg spotykanych po drodze znaków które czasami zupełnie nie odpowiadają "mapowym" wersjom. Aby zrobić szlak w całości podchodziłem do niego 3 razy. Ogólnie masakra - najtrudniejszy szlak do znalezienia w terenie i masa odcinków niezdatnych do przejścia. Ogólnie nie polecam szlaku. PTTK Grudziądz (o ile coś takiego istnieje) to w ogóle jakaś pomyłka?!

Nawiguj

