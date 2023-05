Ścieżki rowerowe do 66 km od Chełmna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozważasz trasę rowerową z Chełmna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Chełmna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Chełmna przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Chełmna We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Chełmna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: INOWROCŁAW - GOPŁO - LICHEŃ - KONIN Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,17 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 338 m

Suma zjazdów: 325 m Trasę dla rowerzystów z Chełmna poleca Robert.luxa Rzeczywista długość trasy - 84 km (po odliczeniu zwiedzania, zgubienia szlaku, kręcenia się po mieście itp. UWAGA.

!!! Trasa w znacznej części odsłonięta - planując sprawdź jaki będzie WIATR!.

!!! Pierwsze 30 km to dość ruchliwe drogi wojewódzkie/powiatowe

!!! BRAK MIEJSC ODPOCZYNKU (takich leśnych przy trasie), ale dużo barów, kawiarenek, gofrów, lodów itp. w Kruszwicy, Ślesinie, Licheniu Wyjazd pociągiem z Poznań Garbary 7:29 do Inowrocławia (1 godz. 40 min.) PR, 26 zł. Rowerem: Kujawsko - Pomorskie (45 km): z Inowrocławia, przez Kruszwicę, wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Gopło, Przewóz;

Wielkopolskie (40 km): Bursztynowym Szlakiem Rowerowym (BSR) Przewóz, Ślesin, Licheń, Konin. Powrót pociągiem Konin 19:53 do Poznań Garbary (1 godz. 30 min.) KW, 24 zł.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ocypel (Jubilat) - Klaniny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 854 m

Suma zjazdów: 860 m Trasę rowerową mieszkańcom Chełmna poleca Karnik Piękne leśne drogi. Cała trasa po pięknych, leśnych drogach, przygotowanych do ruchu kołowego. Twarda, jedynie w okolicy Klanin kilka piaszczystych odcinków.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: TRZY ZAMKI Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 1 594 m

Suma zjazdów: 1 617 m Trasę dla rowerzystów z Chełmna poleca Buczek Wola wspólnego pokręcenia była tak duża, że nie gasiły jej nawet nieciekawe prognozy pogodowe. Po prostu musieliśmy się gdzieś wybrać, a, że od roku obiecujemy sobie Grudziądz i okolice to tam właśnie ruszamy. Oczywiście pojeżdżenie na rowerze może być celem samo w sobie, ale wyznaczyliśmy sobie trzy inne cele. Wszystkie trzy ceglane, gotyckie i pokrzyżackie. Relacja: Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Chełmnie

🚲 Trasa rowerowa: Tucholski Park Krajobrazowy w jesiennych barwach Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,76 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 430 m

Suma zjazdów: 457 m Rowerzystom z Chełmna trasę poleca GR3miasto

Tucholski Park Krajobrazowy leży na pograniczu województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, obejmując swym zasięgiem południowo-wschodnią część Borów Tucholskich. To wspaniały obszar dla różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku. Można tu się wybrać na rower, wędrówkę pieszą, a także spływ kajakowy. Każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie. Tutejsze lasy są jedną z najważniejszych enklaw dzikiej przyrody w północnej Polsce. Ponad 85 procent powierzchni parku stanowią lasy, po których porozrzucane są niewielkie ludzkie osady i przepiękne rynnowe jeziora, nad którymi górują liczne wzniesienia. Z ich szczytów rozpościerają się wspaniałe widoki: to na lasy jak i łąki, na których pasą się konie i inne zwierzęta. Gdyby było ciut cieplej, z pewnością i my pozwolilibyśmy sobie na popas. Nic jednak straconego, jesień mieni się w przecudnych kolorach, które są rajem dla naszych oczu. Pełni podziwu przemierzamy więc kolejne kilometry powtarzając jeden do drugiego, że to nie pierwszy i nie ostatni raz kiedy tu zawitaliśmy.

Trasa, którą pokonaliśmy tym razem była dość spokojna. W większości opierała się o drogi gruntowe i leśne dukty, które pozwoliły nam zagłębić się w przepięknych Borach Tucholskich. Na dłuższych przelotach, korzystaliśmy także z mało uczęszczanych dróg asfaltowych. Skupialiśmy się głównie na znakowanych szlakach turystycznych - zarówno pieszych, jak i rowerowych, którymi dotarliśmy w najbardziej odległe, a zarazem atrakcyjne miejsca parku. Na trasie naszej wycieczki dominowały atrakcje przyrodnicze, głównie pomniki przyrody w postaci przepięknych dębów i buków. Trasa wiodła także w obrębie rezerwatów przyrody - Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego oraz przez Dolinę Rzeki Brdy, w okolicach osady Świt. Te urocze miejsce znamy też z perspektywy kajaka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wszystkie drogi prowadzą do Gdańska: Pelplin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,81 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 857 m

Suma zjazdów: 787 m Szy poleca trasę rowerzystom z Chełmna

Trzeba być nie całkiem jak się należy, by w drugą niedzielę pod rząd o siódmej trzydzieści (jeden) wsiadać w pociąg i jechać gdzieś tam w Polskę by cały dzień kręcić pedałami. Na dodatek w tę samą stronę. W stronę domu, oczywiście. Tym razem wysiedliśmy z pociągu w Pelplinie. Ostatni raz byłem tu ze dwadzieścia lat temu ze szkolnym kołem PTTK, nie pamiętałem, że pelplińska katedra jest drugim największym ceglanym kościołem w Polsce. Po Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Cóż, katedra była też chyba drugim... ogrzewanym kościołem w którym byłem. Żal było wychodzić na ten kociewski mróz.

Kto wie, że stalle (rzeźbione, drewniane ławy) w katedrze w Pelplinie są jednymi z najcenniejszych dzieł stolarstwa artystycznego w Polsce? Powstały w XV wieku - ilu ludzi, jak bardzo ważnych i jak bardzo zwykłych, na nich siedziało?

W ostatnich latach po większości pelplińskich ulic pobiegły ścieżki rowerowe, niedaleko przebiegła autostrada, miasto obiegła obwodnica, a nad nią, na Górze Papieskiej, stanął wielki krzyż, upamiętniający wizytę Jana Pawła II w 1999 roku. Wielki, błyszczący w promieniach słońca, otoczony herbami gmin i powiatów diecezji stoi... zupełnie niepilnowany. Gdyby tylko było nas więcej... Nawet Wikipedia nie wie (jeszcze), że przeznany Florian Ceynowa ruszył do walk w Powstaniu Wielkopolskim z niewielkiej, mijanej przez nas w zawrotnym rowerowym pędzie Klonówki. Wspomina o tym tablica na głazie we wsi - kolejny niewielki odprysk wielkiej historii na naszych rowerach. Po raz pierwszy na rowerach trafiliśmy też do Szpęgawska. Jeżdżąc między trzydziestoma dwoma grobami trudno opędzić się od myśli, w jakich spokojnych czasach żyjemy. Nikt nas nie wyprowadzi w nocy z domu z lufą przy głowie, nie zaprowadzi do lasu, nie strzeli w potylicę, nie wrzuci do wykopanego dołu, nie podpali ciała, a potem nie zaleje dołu wapnem... A wszystko to przeżyło kilka tysięcy kociewiaków - uczonych z Pelplina, nauczycieli ze szkół Kociewia, chorych ze szpitala w Kocborowie i wielu, wielu innych...

... a potem to już było z góry. Kociewskie ścieżki w jesiennym słońcu, pyszny pstrąg w Kleszczewie i 90 kilka kilometrów na liczniku. Choć ta ostatnia kwestia jeszcze długo budzić będzie kontrowersje...

Nawiguj

