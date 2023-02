Rządowe wsparcie na drogi w powiecie chełmińskim. Które? Sprawdźcie!

Wypadek w Poznaniu, podczas którego zginął morderca z Woli Bachornej

Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało 146,2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki dofinansowaniu wybudowanych lub wyremontowanych zostanie 195 km dróg. Zrealizowanych zostanie 139 zadań, które uzyskają wsparcie, w tym 25 zadań powiatowych i 114 gminnych.

Wśród dróg powiatowych znalazła się przebudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo. Droga ta rozbudowana będzie na odcinku od 0+003,80 do 2+750,17 km. Długość odcinka to 2,746 km. Okres realizacji od kwietnia do listopada 2023 roku. Wartość zadania to 4.338.920,12 zł, a dofinansowanie wyniesie 50 proc. czyli 2.169.460,12 zł.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z powyższej inwestycji Obecnie droga jest w złym stanie - mówi Arkadiusz Stefaniak, wójt gminy Kijewo Królewskie. - Inwestycja przebiega na terenie gminy Kijewo, więc każdy kilometr nowej nawierzchni cieszy mieszkańców i znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.