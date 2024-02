Przegląd prasy z Chełmna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.02.2024

W środę (7.02.2024) w kijewskim GOK-u karaoke! Muzyka łagodzi obyczaje, a śpiew sprawia, że świat staje się piękniejszy, więc warto skorzystać i przyjść o godz. 16. Co jeszcze będzie się dzieło w Chełmnie i powiecie chełmińskim w najbliższym czasie?

Skoki narciarskie dzisiaj w Pucharze Świata w Willingen do końca trzymały nas w napięciu. Wyniki pierwszej serii były dla polskich kibiców świetne, liderem - z dużą przewagą - był Aleksander Zniszczoł. W drugiej serii Polak jednak nie utrzymał dobrej pozycji, spadł w zestawieniu na 8. miejsce.

Lędów, to opuszczona wieś na zachodzie Polski, która od długich dekad popada w ruinę i zapomnienie. Znajduje się w województwie lubuskim, niedaleko Sulęcina. Dzisiaj to uroczysko i miejsce pełne tajemniczych pozostałości po dawnej osadzie.

Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.