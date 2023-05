Przegląd prasy z Chełmna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.05.2023

W 2023 roku w gminie Lisewo przybędzie 10 km wyremontowanych dróg. A uda się to dzięki dofinansowaniu z rządowych programów. - Zadania drogowe zrealizujemy w tym roku w Lipienku, Kornatowie, Bartlewie, Błachcie, Malankowie, Linowcu, Mgoszczu, Kamlarkach, Tytlewie, Wierzbowie, Mgoszczu i Lisewie - wymienia Jakub Kochowicz, wójt gminy Lisewo.

Weź mamę, babcię. Zaproś siostrę lub przyjaciółkę. W weekendowym kursie mogą wziąć udział panie, które ukończyły 18 lat - to jedyne kryterium. Będzie okazja do nauczenia się m.in. podstaw samoobrony, rozmowy o zdrowym żywieniu a także posileniu wojskową grochówką. Szkolenie jest bezpłatne i zaplanowano je na 17 i 18 czerwca w Wąbrzeźnie.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [26 – 28 maja 2023]?

W środę (24.05.2023) odbył się obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin ósmoklasisty - z matematyki. Przystąpili do niego uczniowie m.in. Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie.

Jubileuszu 100 urodzin obchodziła Zofia Chamier-Ciemińska z Lisewa. Rodzina Pani Zofii przygotowała dla jubilatki dzień pełen wrażeń.