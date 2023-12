Przegląd prasy z Chełmna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.12.2023

Dokarmianie ptaków nie od dziś budzi kontrowersje. Zwolennicy pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom kontra zupełni jej przeciwnicy. Cały czas próbujemy odpowiedzieć sobie na pytania – wsypywać karmę do karmników tylko zimą, przez cały rok, a może nie robić tego w ogóle, bo ptaki przestaną samodzielnie szukać pożywienia. I kto ma rację? To, co jest pewne, to że dokarmianie ptaków nie zawsze jest korzystne. Konsekwencje mogą być tragiczne?