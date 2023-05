Przegląd prasy Chełmno 9.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

Glistnik jaskółcze ziele rozpoznamy po żółtych kwiatach i soku, który wycieka po zerwaniu łodygi. Tak jak wiele innych chwastów, również Chelidonium majus ma właściwości lecznicze. To jednak zioło o silnym działaniu, które wymaga ostrożnego stosowania, by kuracja była bezpieczna. Zobacz, na co pomaga glistnik i jakie znajduje zastosowanie lecznicze. Wyjaśniamy, jakie są przeciwwskazania do leczenia glistnikiem, możliwe działania uboczne i skutki przyjęcia nadmiernej dawki. Sprawdź też, kiedy i jak zbierać surowiec oraz przygotować napar i wywar z glistnika.