Przegląd prasy Chełmno 6.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

Strażacy z OSP Kijewo Królewskie zastali w wyjeździe ze swojej remizy pojazd. - Podczas zdarzeń liczy się każda sekunda, by uratować czyjeś życie, mienie. A tutaj brak możliwości wyjazdu! - mówią druhowie. I apelują, by nie zastawiać im bramy. Nie jest to, niestety, pierwsza taka sytuacja!

Chełmińskie Foczki i Morsy kolejny raz w niedzielę (4.02.2024) zanurzyły się w zimnej wodzie.