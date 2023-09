Przegląd prasy Chełmno 5.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

4 września uczniowie i nauczyciele rozpoczynają nowy rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym do szkół podstawowych i średnich uczęszczało będzie ponad 4 miliony uczniów. Laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzenie, mLegitymacje dla wszystkich uczniów i testy sprawności fizycznej - to tylko wybrane zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co jeszcze czeka w nadchodzącym roku szkolnym uczniów i nauczycieli?