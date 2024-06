Przegląd prasy Chełmno 4.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 4 czerwca 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W niedzielę wieczorem, w City Hotel w Bydgoszczy, odbyła się finałowa Gala konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Podajemy najważniejsze rozstrzygnięcia.