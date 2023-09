Przegląd prasy Chełmno 18.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

NASZ PATRONAT XXVIII Festyn Archeologiczny 2023 w Biskupinie. Oto zapowiadane atrakcje

Od soboty 16 września 2023 do czwartku, 20 września 2023 w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie będzie trwał XXVIII Festyn Archeologiczny "My Słowianie". Oto, co...