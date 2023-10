Przegląd prasy Chełmno 16.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

Zakończyły się wybory parlamentarne. Sondażownia Ipsos przedstawiła wyniki exit poll. Jak w takiej sytuacji wygląda podział mandatów? Według badania PiS uzyskał 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty w Sejmie.

– Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat.