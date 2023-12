Przegląd prasy Chełmno 15.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

W chełmińskim Kinoteatrze Rondo zorganizowano koncert charytatywny na rzecz 8-letniego Arka Urbańskiego, który tuż po narodzinach przeszedł poważną operację serca, w czasie której doszło do wylewu i mózg chłopca został poważnie uszkodzony. 8-latek wymaga stałej, specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Oprócz występów artystycznych, przygotowano także kiermasz ozdób świątecznych, stoisko z książkami czy słodkości.

Świątecznemu przejedzeniu często towarzyszą problemy trawienne takie jak niestrawność, wzdęcia i zgaga. Mogą one być wywołane tylko jednorazowym zjedzeniem zbyt dużej ilości ciężkostrawnych potraw. Jednak w niektórych przypadkach mogą oznaczać groźną chorobę taką jak np. nowotwór. Po tym poznasz czy to zwykła zgaga czy objaw poważnej dolegliwości.

Kilka dni po jego 39. urodzinach spotkaliśmy się z Robertem Kubicą by porozmawiać o jego przejściu z do Hypercarów, nowym kontrakcie z AF Corse, mistrzostwie świata w LMP2 i Formule 1. - Gdy Max wygrywał swój pierwszy wyścig wywołało to u mnie wielkie emocje - powiedział Kubica.