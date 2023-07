Przegląd prasy Chełmno 13.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

Dwóch młodych mężczyzn z Chełmna odpowie za zabranie cudzej własności, nie pytając o zgodę. Ich podróż zakończyła się w rowie. Właściwie - dla jednego z nich, który doznał poważnych obrażeń - w szpitalu. A to nie koniec.

W środę rano (12.07.2023) policjanci zostali poinformowani o tym, że w okolicy Bieńkówki w rowie leży - kołami do góry - samochód. Natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia.

W Głażewie (gmina Unisław) zawodnicy walczyli o podia i kolejne punkty w klasyfikacji mistrzowskiej pit bike. Miłośnikom małych dwóch kółek, którzy przyjechali do Głażewa, czas upłynął pod znakiem off-roadu

Nowe badania sugerują, że stosowanie bogatego w kwasy omega-3 oleju z u pszczół miodnych może zapobiegać zaburzeniom w pracy ich mitochondriów przez pestycydy. Badania są częścią trwającego projektu doktoranta Hichema Menaila z Université de Moncton w New Brunswick w Kanadzie i dotyczą oleju z nawrotu polnego (Buglossoides arvensis). Olej ten produkowany jest z opatentowanej odmiany rośliny i znany jako olej Ahiflower. Wyniki zostały przedstawione podczas konferencji Society of Experimental Biology w Edynburgu.

Do dwóch wypadków drogowych doszło w powiecie chełmińskim we wtorek (11.07.2023). Kierowcy uczestniczący w obu zdarzeniach drogowych - w Papowie Biskupim i Unisławiu - trafili do szpitali.