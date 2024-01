Przegląd prasy Chełmno 10.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

W Nowewsi Chełmińskiej w niedzielę rano (7.01.2024) w ogniu stanął budynek mieszkalny. Zamieszkujący go mężczyzna uciekł. Został znaleziony kilka kilometrów od domu. I... trafił do szpitala psychiatrycznego! Co się wydarzyło w Nowejwsi Chełmińskiej? I co z mężczyzną, który znany jest policji i dał się wcześniej we znaki mieszkańcom.