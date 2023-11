Przegląd prasy 30.11.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Grzybnia pieczarki białej kupiona na początku grudnia wystarczy, by już na święta Bożego Narodzenia zbierać plony. Do świątecznych dań możemy użyć pieczarek z własnej "plantacji", o ile zastosujemy się do zasad domowej uprawy. Sprawdziliśmy, ile kosztuje taka pieczarkarnia i czy to się opłaca. Jak długo rosną pieczarki z pudełka? Na pierwsze zbiory wcale nie trzeba czekać miesiącami.