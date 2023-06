Przegląd prasy 24.06.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Wspaniałe zabytkowe samochody uczestniczą w "Rajdzie Kopernikowskim". W piątek wyjechały one z Torunia m.in. do Grudziądza, Chełmna, Radzynia Chełmińskiego, Wąbrzeźna. Wszędzie mogliśmy podziwiać je przez kilkadziesiąt minut. W sobotę będą m.in. w Golubiu-Dobrzyniu, Włocławku, Ciechocinku.

Prasówka 24.06 Chełmno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.