Przegląd prasy 23.09.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Agata Kornhauser-Duda podczas podróży do Stanów Zjednoczonych pokazuje się w różnych kreacjach. Moda biznesowa rządzi się swoimi prawami – o czym dobrze wie pierwsza dama. Jej stylizacje są dopasowane do okazji, sylwetki i gustu żony prezydenta. Ubiór, który tym razem założyła to idealna propozycja dla każdej eleganckiej dojrzałej kobiety, która szuka outfitu do biura na ciepły jesienny dzień.