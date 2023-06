Przegląd prasy 21.06.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

W ostatnim meczu IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Chemika Moderatora Bydgoszcz. To był hit 34. kolejki, bo grali ze sobą lider z drugim zespołem.

Nowa edycja przewodnika Michelin ogłosił wyróżnione restauracje 19 czerwca 2023 roku. Restauracja Bottiglieria 1881 dokonała rzeczy niemożliwej. Do tej pory była jedyną restauracją w Polsce z Gwiazdką Michelin. Teraz może poszczycić się drugim odznaczeniem, które doceniło kunszt gotowania i obsługę. Przyjrzeliśmy się restauracjom w Polsce, które spodobały się krytykom przewodnika Michelin.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zwiedzanie pięknego i pełnego tajemnic zamku to sprawdzony sposób na pełen wrażeń weekend, który długo będzie wspominać. W Polsce nie brakuje zamków, ale czemu ograniczać się tylko do naszego kraju? Nie trzeba jechać daleko - w Czechach możecie zwiedzić wyjątkowo piękne historyczne twierdze, romantyczne zamki i urocze chateaux. Jest ich tak wiele, że aż trudno się zdecydować, które najbardziej warto zobaczyć. Dlatego wybraliśmy dla was 11 zamków w Czechach, które naszym zdaniem są najbardziej warte uwagi. Poznajcie najpiękniejsze, najciekawsze i najbardziej wyjątkowe czeskie zamki.