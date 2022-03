Przegląd prasy 20.03.2022 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F 11" 6GB/128GB WiFi (szary)

Microsoft Surface Go 2 10,5" 4GB/64GB + klawiatura

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Prasówka 20.03 Chełmno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeżeli wybieracie się do Łodzi lub jesteście jej mieszkańcami, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na pieszą wycieczkę. To miasto aż kipi od ciekawych miejsc i zielonych parków, które wiosną wyglądają naprawdę bajecznie. Chcecie dowiedzieć się, gdzie znajdują się najlepsze miejsca spacerowe w Łodzi? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.